Дания сократила штат российского посольства до пяти дипломатов

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МИД Дании сообщил, что в российском диппредставительстве могут работать максимум пять дипломатов и 20 сотрудников. Об этом сообщается на сайте датского министерства.

В ведомстве уточнили, что сокращения следует завершить не позднее 29 сентября. МИД Дании уже уведомил российского диппредставителя Владимира Барбина о том, что персонал дипмиссии следует сократить до уровня датского посольства в Москве.

В июне министерство иностранных дел Румынии заявило послу РФ Валерию Кузьмину, что государство в течение 30 суток должны покинуть более 50 сотрудников диппредставительства России. Такое решение было принято по просьбе главы МИД Богдана Ауреску.

Речь шла о 21 дипломате, а также о 30 работниках технико-административного персонала. Москва может сама решить, кто покинет территорию Румынии, а кто продолжит выполнять работу.