Посол РФ заявил, что по требованию Румынии страну покинет 21 дипломат

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Штат российского посольства в Румынии сократят на 21 дипломата и 30 административно-технических работников по требованию властей страны. Об этом сообщил диппредставитель РФ Валерий Кузьмин.

"Это решение будет еще обсуждаться. Оно будет принято в том числе при согласовании с Москвой", – заявил посол в эфире телеканала "Россия 24".

8 июня МИД Румынии сообщил, что 21 дипломат и 30 работников технико-административного персонала диппредставительства РФ должны покинуть территорию страны в течение 30 суток. Решение было принято по просьбе министра иностранных дел страны Богдана Ауреску.

Также ситуацию прокомментировали в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона не оставит это без внимания.

Позже посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин оценил требование властей Румынии. Дипломат заявил, что оно направлено на подрыв межгосударственных отношений. В связи с произошедшим стало очевидно, что Бухарест действовал согласно указаниям блока НАТО, добавил он.

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