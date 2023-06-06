Финляндия вышлет девятерых сотрудников российского посольства из страны

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МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах РФ, ему передали информацию о высылке девяти сотрудников российского посольства из страны. Об этом сообщается на официальном сайте финского ведомства.

В Госсовете республики отметили, что Финляндия намерена выдворить из Хельсинки работников посольства РФ, которые якобы выполняли разведывательные функции.

"Их действия являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Министерство иностранных дел проинформирует об этом посла России", – указано в сообщении.

Российская сторона ответит на намерения Финляндии, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", – передает РИА Новости сообщение министерства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления Финляндии о нарушении РФ Венской конвенции абсурдны. По ее словам, российская сторона не раз говорила о том, что краеугольным камнем в дипломатии всегда был и есть принцип взаимности.

Она также добавила, что финскую сторону не раз предупреждали, что Москва будет вынуждена принять ответные меры.

До этого МИД Финляндии сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительств в РФ с конца апреля. Как отметил глава внешнеполитического ведомства страны Пекка Хаависто, Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля, в РФ отправили ноту.



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