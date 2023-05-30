РФ с 1 июля закроет канцелярию посольства в финском городе Лаппеенранта

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Российская Федерация с 1 июля закроет канцелярию посольства в финском городе Лаппеенранта. В связи с этим 30 мая в МИД РФ был вызван диппредставитель Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

"Одновременно финской стороне заявлено об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов. Главе финской дипмиссии вручена соответствующая нота МИД России", – отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что это решение обусловлено конфронтационным курсом, который проводит Финляндия в отношении России. Отмечается, что такой курс нанес значимый ущерб российско-финляндским отношениям.

В российском МИД уточнили, что благодаря инициативе Финляндии разрушился двусторонний политический диалог. Кроме того, нарушено сотрудничество в сфере торговли и экономики. Также была разорвана связь между городами, регионами, завершено авиа- и железнодорожное сообщение.

В сообщении МИД добавили, что финская сторона отказалась от неучастия в военных союзах. Она вступила в блок НАТО, который не скрывает свою направленность против России. В настоящее время появились препятствия для нормальной работы загранучреждений и компаний России в Финляндии.

"Регулярно осуществляются провокационные и угрожающие безопасности сотрудников наших миссий выходки, которые не способны пресечь власти Финляндии", – отметили в сообщении.

В МИД заявили, что в таких условиях Россия приняла решение о сокращении с Финляндией обоюдного консульского присутствия, так как оно не соотносится с текущим уровнем российско-финляндских отношений. Там же отметили введенный правительством Финляндии запрет с осени прошлого года на въезд в страну по шенгенским туристическим визам и прекращение их оформления.

Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на Финляндии, заключили в министерстве иностранных дел РФ.

Накануне в МИД РФ сообщили, что Россия ввела ограничения на максимальную численность дипмиссий Германии в качестве ответа на введенные в марте этого года квоты Берлина для ряда персонала российских диппредставительств, которые затруднили работу ведомств.

Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что принятые меры носят ответный характер. Кроме того, дипломат предложила германской стороне самостоятельно выбрать, кому из сотрудников дипмиссий предстоит покинуть Россию.