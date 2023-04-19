Премьер-министр Молдавии призвал ограничить передвижение российских дипломатов

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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выступил за ограничение передвижения двум российским сотрудникам посольства, сообщает ТАСС со ссылкой на заседание правительства страны.

Речан также поблагодарил министра иностранных дел Молдавии Николая Попеску за отказ во въезде в страну российским чиновникам.

"Хочу поблагодарить пограничную полицию, а также МВД и МИД. У двух представителей посольства РФ необходимо отозвать аккредитацию в аэропорту", – заявил молдавский премьер-министр.

Ранее главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию. Российскому политику не дали спуститься из самолета, несмотря на официальное приглашение депутата молдавского парламента. Позднее Минниханов сообщил, что Кишинев признал его нежелательным лицом.