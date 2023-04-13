Лидер партии "Шор" приговорен к 15 годам заключения

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Апелляционная палата Кишинева приговорила лидера оппозиционной партии "Шор" и бизнесмена Илана Шора к 15 годам заключения из-за участия в банковских махинациях. Об этом сообщила президент Молдавии Майя Санду.

"Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, а его активы будут конфискованы. Такое решение сегодня принял Апелляционный суд", – цитирует Санду РИА Новости.

Суд выполнил требование граждан по возвращению выведенных из банков средств. Всего состояние Шора оценивается в 276 миллиардов долларов, отметила Санду.

Лидер партии заявил, что вынесенный ему приговор незаконен, так как процесс его вынесения проходил под давлением и с нарушением всех процедур.

Шор считает, что все происходящее – это месть за его деятельность. Он добавил, что не намерен подчиняться приговору.

В 2017 году бизнесмен был приговорен к 7,5 года тюрьмы из-за его участия в банковских махинациях, он смог опротестовать приговор. После этого Шору запретили покидать Молдавию.

Ранее Санду приняла отставку правительства во главе с премьер-министром страны Натальей Гаврилицей. Согласно конституции, уход с поста премьера означает отставку всего кабинета министров. При этом она отказалась озвучить причину такого решения.



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