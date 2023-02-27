В ЕП подняли вопрос о помощи Молдавии в случае конфликта с Россией

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Депутат Европарламента от Румынии Виктор Негреску обратился к Еврокомиссии с вопросом, какую стратегию планируют принять европейские власти, если Россия совершит "вооруженное нападение" на Молдавию, сообщает RT.

Политик уверен, что конфликт на Украине ставит Кишинев в наиболее уязвимое положение по сравнению с другими европейскими странами. Также он напомнил, что недавно Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду обвинили Москву в подготовке государственного переворота в республике.

Негреску считает, что сложилась "особенно щекотливая" ситуация, в связи с чем он задался вопросом, какую конкретную помощь ЕК планирует оказать Кишиневу, чтобы предотвратить угрозы демократии и стабильности в Молдавии, носящих гибридный либо подрывной характер.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев активизировал подготовку ко вторжению в Приднестровье. В ведомстве сообщили, что реализация этой провокации со стороны властей Украины несет прямую угрозу для российского миротворческого контингента, находящегося в Приднестровье на законных основаниях.

Бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинская армия готова захватить Приднестровье за трое суток. Он подчеркнул, что Молдавия является суверенным государством, поэтому Украина может оказать ей помощь только по просьбе властей Кишинева.

МИД РФ предостерег Украину от вторжения в Приднестровье

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