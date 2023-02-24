МИД РФ предупредил Украину и НАТО о последствиях возможного вторжения в Приднестровье

Фото: Минобороны РФ

На фоне заявлений о значительном скоплении личного состава и военной техники украинской армии в границах Приднестровья МИД РФ предостерегает Киев и НАТО от авантюрных шагов по отношению к региону. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официально сайте ведомства.

"Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем", – говорится в сообщении.

Вместе с тем МИД РФ предупредил об адекватной реакции, которая может последовать от российской армии в ответ на провокации со стороны киевского режима. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ готовы обеспечить защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в Колбасне.

Угрозы безопасности будут рассмотрены российской стороной в соответствии с международным правом как нападение на РФ.

До этого в Минобороны РФ заявили, что киевский режим готовит вооруженную провокацию с вторжением в Приднестровье. Оно будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья. При этом для осуществления провокации, украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих ВС РФ.



Украина готовится к вторжению в Приднестровье – Минобороны РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!