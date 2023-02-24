Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье – Минобороны РФ

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Киев активизировал подготовку ко вторжению в Приднестровье. Об этом сообщает Минобороны России в своем официальном телеграм-канале.

"Министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР", – указано в сообщении.

В ведомстве заявили, что реализация этой провокации со стороны властей Украины несет прямую угрозу для российского миротворческого контингента, находящегося в Приднестровье на законных основаниях.

ВС РФ адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию, заявили в Минобороны.

Ранее в Минобороны заявили, что киевский режим готовит вооруженную провокацию с вторжением в Приднестровье. Оно будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья. При этом для осуществления провокации, украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих ВС РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что любая атака на миротворцев в Приднестровье будет расцениваться как нападение на Россию. Он напомнил, что в регионе еще находится группа российских миротворцев.

Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья

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