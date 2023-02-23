Киев готовит провокацию с постановочным вторжением в Приднестровье – Минобороны РФ

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Киевский режим готовит вооруженную провокацию с постановочным вторжением в Приднестровье, которое осуществят подразделения ВСУ с привлечением нацбатальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация). Об этом сообщает Минобороны России в официальном телеграм-канале.

"В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что украинские диверсанты для осуществления провокации будут переодеты в форму военнослужащих ВС РФ.

Министерство обороны внимательно следит за ситуацией на границе Украины с Приднестровьем и готово к реагированию, заявили военные.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что атака на миротворцев в Приднестровье будет расцениваться как нападение на Россию. Он напомнил, что в Приднестровье еще находится группа российских военных.

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