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Властям Молдавии следует быть более осторожными в оценках по теме урегулирования конфликта в Приднестровье и присутствия в республике российских миротворческих сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал заявление нового премьер-министра Молдавии Дорина Речана о необходимости полной демилитаризации Приднестровья с выводом российских миротворцев с территории республики.

"Конечно, нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными (высказываниями. – Прим. ред.)", – сказал Песков.

По его словам, Россия продолжает ответственно выполнять все взятые на себя обязательства в вопросе приднестровского урегулирования. Говоря об уровне двусторонних отношений Москвы и Кишинева, Песков заявил, что в настоящее время они являются "весьма напряженными". Он отметил, что власти Молдавии избрали антироссийский политический вектор.

"Тоже скатываются в антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям", – добавил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление президента Молдавии Майи Санду о плане России по дестабилизации ситуации в стране необоснованным и бездоказательным. Она подчеркнула, что запустивший дезинформацию Киев рассчитывает втянуть Кишинев в "жесткое противостояние" с Россией.



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