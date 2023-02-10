Президент Молдавии выдвинула на пост премьера секретаря Совбеза Дорина Речана

Фото: YouTube/tv6 Moldova

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула в качестве кандидата на пост премьер-министра страны секретаря Высшего совета безопасности Дорина Речана. Об этом она объявила, выступая после консультаций с лидерами парламентских фракций.

"Кандидатом на пост премьер-министра выдвинут Дорин Речан", – цитирует ее ТАСС.

Отмечается, что Речану в течение двух недель предстоит сформировать и представить молдавскому парламенту состав нового кабинета министров, а также его программу.

В разные годы Дорин Речан занимал высшие государственные посты в Молдавии. В частности, с 2012 по 2015 год он возглавлял министерство внутренних дел страны. На должность секретаря Высшего совета безопасности он был назначен в феврале прошлого года.

Ранее в пятницу Майя Санду приняла отставку правительства во главе с премьер-министром страны Натальей Гаврилицей. До этого глава кабмина сообщила о решении оставить свой пост, не объяснив причину.



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