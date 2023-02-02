17:44Политика
Молдавия отозвала своего представителя в межпарламентской ассамблее СНГ
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Молдавия отозвала своего представителя в межпарламентской ассамблее СНГ, сообщает ТАСС.
"Мы пока не рассматриваем другую кандидатуру на этот пост, лишь отзываем", – сказала депутат правящей партии Дойны Герман.
По словам Герман, за последний год в СНГ парламент Молдавии не был активен, секретариат не вел свою деятельность.
За решение отозвать представителя в межпарламентской ассамблее СНГ проголосовали депутаты правящей Партии действия и солидарности. Однако депутаты фракции оппозиционных партий в знак протеста покинули зал заседаний.
Ранее сообщалось, что российская сторона выразила МИД Австрии протест, предупредив об ответных мерах после высылки дипломатов.
Он поделился, что у диппредставителей РФ состоялось два разговора в МИД Австрии. Ближе к вечеру его и еще одного российского посла Михаила Ульянова пригласили в министерство, однако попросили прибыть без сопровождающих.
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