Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Молдавия отозвала своего представителя в межпарламентской ассамблее СНГ, сообщает ТАСС.

"Мы пока не рассматриваем другую кандидатуру на этот пост, лишь отзываем", – сказала депутат правящей партии Дойны Герман.

По словам Герман, за последний год в СНГ парламент Молдавии не был активен, секретариат не вел свою деятельность.

За решение отозвать представителя в межпарламентской ассамблее СНГ проголосовали депутаты правящей Партии действия и солидарности. Однако депутаты фракции оппозиционных партий в знак протеста покинули зал заседаний.

Ранее сообщалось, что российская сторона выразила МИД Австрии протест, предупредив об ответных мерах после высылки дипломатов.

Он поделился, что у диппредставителей РФ состоялось два разговора в МИД Австрии. Ближе к вечеру его и еще одного российского посла Михаила Ульянова пригласили в министерство, однако попросили прибыть без сопровождающих.



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