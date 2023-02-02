Посол предупредил МИД Австрии об ответных мерах после высылки дипломатов

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Российская сторона выразила МИД Австрии протест, предупредив об ответных мерах после высылки дипломатов. Об этом рассказал российский посол Дмитрий Любинский в эфире телеканала "Россия 24".

Он поделился, что у диппредставителей РФ состоялось два разговора в МИД Австрии. Ближе к вечеру его и еще одного российского посла Михаила Ульянова пригласили в министерство, однако попросили прибыть без сопровождающих. По словам Любинского, это нечасто встречается на практике, но обычно подобные условия выдвигаются для доверительного разговора.

"Никаких конкретных претензий к нашим дипломатам не выдвинуто, кроме голословных утверждений и невнятных ссылок на мнения специальных служб", – заявил Любинский.

Он также указал на то, что Австрия совершает осознанный выбор в сторону разрушения отношений с РФ. Вена же после таких действий теряет свой авторитет как нейтральной международной договорной площадки.

В четверг, 2 февраля, австрийская сторона объявила четырех дипломатов РФ нежелательными лицами. Им предложили покинуть территорию государства.

В МИД Австрии заявили, что два российских диппредставителя совершили несовместимые с их статусом действия, еще два – нарушили положения Соглашения о штаб-квартире.

В министерстве иностранных дел РФ на это пообещали принять ответные меры.

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