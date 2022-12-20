Прокуратура Вены опровергла сообщения о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

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Подозреваемого в шпионаже на Россию гражданина Греции никогда не задерживали в Вене, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры города.

Отмечается, что в отношении подозреваемого идет следствие, однако он находится на свободе. Гражданин Греции не ограничен в свободе передвижения, но должен будет явиться к следователям, если это потребуют.

Глава МВД Австрии Герхард Карнер поблагодарил следователей за тщательное расследование, благодаря которому был установлен подозреваемый в шпионаже.

Накануне сообщалось, что в Вене задержали гражданина Греции, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Речь идет о 39-летнем сыне бывшего российского дипломата, который работал в Австрии и в Германии. По данным издания, российские власти якобы платили ему миллионы, в том числе во время конфликта на Украине, за конфиденциальную информацию.

Говорилось, что к задержанию подозреваемого привлекли спецназ. Мужчине может грозить до пяти лет заключения.

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