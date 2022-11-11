Бывший сотрудник британского посольства в ФРГ признал вину в шпионаже в пользу РФ

Фото: ТАСС/Zuma/Jan Scheunert

Экс-сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит, которого обвиняют в шпионаже для России, признал свою вину. Об этом сообщает Sky News.

Смит признался, что нарушил закон о гостайне восемь раз. Об этом обвиняемый рассказал еще в прошлую пятницу, 4 ноября. Но суд разрешил донести его показания до общественности только после того, как убедился, что сторона обвинения не будет настаивать на разбирательствах по пункту, согласно которому Смит до этого не признавал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Германии задержан подданный Великобритании, подозреваемый в связях с представителями российских спецслужб.

Задержание было произведено 10 августа 2021 года в Потсдаме при участии контртеррористического подразделения полиции Лондона, которое занимается расследованиями дел о шпионаже. Дом и рабочее место подозреваемого были обысканы.

По версии немецкой стороны, до задержания мужчина работал в британском посольстве в Берлине и переправлял полученные в рамках своей профессиональной деятельности документы представителю российской спецслужбы. В обмен на предоставленную информацию он получал деньги.

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