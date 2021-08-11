В Германии задержали гражданина Великобритании по обвинению в работе на спецслужбы РФ

13:06
Фото: Москва 24
В Германии задержан подданный Великобритании, подозреваемый в связях с представителями российских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ.
Задержание было произведено во вторник, 10 августа, в Потсдаме при участии контртеррористического подразделения полиции Лондона, которое занимается расследованиями дел о шпионаже. Дом и рабочее место подозреваемого были обысканы.
"По версии немецкой стороны, до задержания Дэвид С. работал в британском посольстве в Берлине. По крайней мере один раз он переправил полученные в рамках своей профессиональной деятельности документы представителю российской спецслужбы", – говорится в сообщении.
По данным полиции Великобритании, задержанному 57 лет. Как было установлено, он сотрудничал с российскими спецслужбами с ноября прошлого года, получая деньги в обмен на предоставленную информацию. Его задержание стало возможным в результате совместной работы властей Германии и Великобритании.
Решение об аресте задержанного будет принято в течение дня.
21 июня Генрокуратура ФРГ сообщила о задержании россиянина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России. Уточняется, что подозреваемый – сотрудник одного из университетов Германии.
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