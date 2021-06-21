В ФРГ задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы РФ

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Генеральная прокуратура ФРГ задержала россиянина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России, сообщает ТАСС.

Уточняется, что подозреваемый – сотрудник одного из расположенных в Германии университетов.

По данным гособвинителя, в период между октябрем 2020 и июнем 2021 года он минимум три раза встретился с представителями российской разведслужбы, передал информацию и получил в ответ наличные деньги.

В мае польский журналист был задержан по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Суд удовлетворил ходатайство прокурора, а также решил на время арестовать фигуранта.

Янушу Н. грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Стало известно, что журналист пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, работавшими в Европарламенте. Предполагалось, что Януш хотел ослабить позиции Польши в ЕС и на международной арене.