В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

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Польский журналист был задержан по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным Генпрокуратуры, в Варшаве 31 мая сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Януша Н., после чего прокурор предъявил ему обвинение в шпионаже. Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство прокурора, а также решил на время арестовать фигуранта.

Янушу Н. грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Стало известно, что журналист пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, работавшими в Европарламенте. Предполагалось, что Януш хотел ослабить позиции Польши в ЕС и на международной арене.

Ранее стало известно, что в Швейцарии по запросу США арестовали гражданина РФ Владислава Клюшина. Его обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты.

Решение о его передаче американским властям может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде Швейцарии.