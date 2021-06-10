В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

10:54
Фото: Depositphotos/bogdanwankowicz
Польский журналист был задержан по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".
По данным Генпрокуратуры, в Варшаве 31 мая сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Януша Н., после чего прокурор предъявил ему обвинение в шпионаже. Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство прокурора, а также решил на время арестовать фигуранта.
Янушу Н. грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Стало известно, что журналист пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, работавшими в Европарламенте. Предполагалось, что Януш хотел ослабить позиции Польши в ЕС и на международной арене.
Ранее стало известно, что в Швейцарии по запросу США арестовали гражданина РФ Владислава Клюшина. Его обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты.
Решение о его передаче американским властям может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде Швейцарии.
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