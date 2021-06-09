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Москва 24

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Политика

16:44

Гражданина РФ арестовали в Швейцарии по запросу США

суды политика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Швейцарии по запросу США арестовали гражданина РФ Владислава Клюшина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Ингрид Райзер.

Его обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты.

Как пояснила Райзер, решение о его передаче американским властям может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде Швейцарии.

Информацию о задержании Клюшина подтвердили в российском посольстве.

Ранее Федеральное бюро расследований объявило в розыск россиянина Александра Коршунова. Его подозревают в незаконном хищении в США сведений, составляющих коммерческую тайну.

По данным ведомства, он работал в одной из российских госкомпаний и одновременно служил сотрудником Службы внешней разведки РФ.

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