Гражданина РФ арестовали в Швейцарии по запросу США

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В Швейцарии по запросу США арестовали гражданина РФ Владислава Клюшина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Ингрид Райзер.
Его обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты.
Как пояснила Райзер, решение о его передаче американским властям может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде Швейцарии.
Информацию о задержании Клюшина подтвердили в российском посольстве.
Ранее Федеральное бюро расследований объявило в розыск россиянина Александра Коршунова. Его подозревают в незаконном хищении в США сведений, составляющих коммерческую тайну.
По данным ведомства, он работал в одной из российских госкомпаний и одновременно служил сотрудником Службы внешней разведки РФ.