Двух человек задержали в Риме по подозрению в шпионаже в пользу РФ

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Двух человек задержали Риме по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает газета "Репубблика" со ссылкой на расследование спецподразделения карабинеров ROS.

По данным издания, подозреваемые – российский офицер, работающий при посольстве в Риме, и капитан ВМС Италии.

Операция состоялась накануне вечером во время тайной встречи между мужчинами. Их задержали сразу после передачи секретных документов итальянским офицером в обмен на денежную сумму.

По завершении официальных процедур офицера арестовали. Положение россиянина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом.

Ранее сообщалось о задержании агента спецслужб Украины в Крыму. Им оказался россиянин, снимавший на камеру объекты жизнеобеспечения республики и людные места.