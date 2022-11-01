Завербованного СБУ офицера областного ГУ МВД задержали в Херсоне

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В Херсоне сотрудники правоохранительных органов задержали агента СБУ, который занимал руководящие должности в кадровом управлении ГУ МВД Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.

"В июле 2022 года в отношении Игоря Канивца получены оперативные данные о том, что он, занимая должность начальника управления кадрового обеспечения ГУ МВД, осуществляет сбор разноплановой информации о деятельности органов власти и правоохранительных структур на территории Херсонской области", – рассказал агентству представитель правоохранительных органов региона.

По его словам, задержанный также устраивал на службу в полицию лиц, которые придерживаются антироссийских взглядов, передавал украинским спецслужбам информацию о кадровом составе и деятельности регионального ГУ МВД, а также о социально-политической обстановке.

Сам Канивец рассказал, что в 2014 году сотрудники отдела "К" управления СБУ по Херсонской области задержали его за мошенничество. За обещанное ему прекращение уголовного преследования он согласился сотрудничать с СБУ и передавать им информацию.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Курске гражданина Украины, который вел шпионскую деятельность против РФ в пользу украинской военной разведки.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), по которой ему грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника украинского батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), который планировал совершение терактов на объектах Балтийского флота РФ и в аэропорту Храброво.

ФСБ задержала в Калининграде сторонника "Азова", готовившего теракты

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