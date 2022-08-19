ФСБ задержала в Краснодаре россиянина за шпионаж в пользу СБУ

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ФСБ задержала в Краснодаре гражданина РФ – агента Службы безопасности Украины за шпионаж, сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", – отмечается в сообщении.

По данным спецслужбы, россиянином был установлен контакт с представителями СБУ, по заданию которых он незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержан сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор", готовивший поджоги административных зданий.

По данным ФСБ РФ, в июне житель Ставрополья присягнул на верность представителям указанной организации, в интересах которых планировал совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.

