ФСБ предотвратила теракт на нефтепроводе в Волгоградской области

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Двух членов праворадикальной группировки "Реструкт", созданной видеоблогером неонацистского толка Максимом Марцинкевичем (Тесаком), нейтрализовали при попытке подрыва нефтепровода в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Теракт готовился под контролем спецслужб Украины, сообщили в ведомстве.

"ФСБ РФ в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области, на объекте нефтегазового комплекса", – сообщили в ЦОС.

На месте преступления было изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, а также 2 травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

Ранее адвокат националиста Марцинкевича сообщил о возможной эксгумации тела для экспертизы. 16 сентября 2020 года Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска.