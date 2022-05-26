СК возобновил проверку по факту смерти националиста Марцинкевича

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Доследственная проверка по факту смерти националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, вновь начата СК РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Марцинкевича Алексея Михальчика.

"Еще в январе нынешнего года кассационный суд признал незаконным решение отказать в возбуждении дела после смерти Марцинкевича", – отметил он.

16 сентября 2020 года Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.

Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы по делу о нападениях на людей, которых считал наркоторговцами. Учитывая смягчение приговора в 2019 году, он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение в 2021 году.

