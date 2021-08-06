Адвокат прокомментировал видео с признаниями Марцинкевича о его причастности к убийствам

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"Напомню, что Марцинкевича неожиданно перевели в СИЗО Красноярска из колонии в Коми, хотя преступление, о котором он говорит на видео, расследовалось в Москве. Почти год его держали в том изоляторе. После этого уже в изоляторе Новосибирска он заявил адвокату, что оговорил себя и других людей под физическим и психологическим давлением", – сказал адвокат.
Защитник также отметил, что Марцинкевич не был привлечен в качестве подозреваемого по делу об этих убийствах. Согласно материалам СК, он проходит свидетелем. Кроме того, Михальчик рассказал, что после гибели во рту у Марцинкевича нашли записку, в которой говорилось, что он оговорил ряд людей после пыток.
16 сентября Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.
Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы по делу о нападениях на людей, которых считал наркоторговцами. Учитывая смягчение приговора в 2019 году, он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение в 2021 году.
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