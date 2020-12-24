СК требует ареста пятерых соратников Тесака, обвиняемых в двойном убийстве

10:39
Фото: ФСБ России
Следственный комитет требует отправить под стражу пятерых соратников Тесака, обвиняемых в убийстве двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
"В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля 2021 года в отношении Кайля Андрея, Хрулева Павла, Хотулева Максима, Лысенко Александра и Гудилина Алексея. Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", – сказали в пресс-службе.
Накануне сотрудники ФСБ задержали обвиняемых в убийствах соратников Тесака. Всего было задержано шесть человек. Им предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.
16 сентября Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.
Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы по делу о нападениях на людей, которых считал наркоторговцами. Учитывая смягчение приговора в 2019 году, он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение в 2021 году.
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