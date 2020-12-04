При вскрытии во рту у Тесака нашли предсмертную записку

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Третью предсмертную записку обнаружили при исследовании тела националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак.

Это следует из материалов постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которое опубликовал на своей странице в Facebook адвокат Алексей Михальчик.

"Несколько часов назад отец Максима Марцинкевича получил по почте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти", – написал адвокат.

Он также опубликовал копию постановления, в котором говорится, что у Тесака "в ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал".

Из нее "следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил".

Ранее было обнародовано содержание второй предсмертной записки националиста. Послание было написано на обратной стороне фотографии. При этом на бумаге заметны следы крови.

Эксперт-графолог изучила предсмертную записку националиста Тесака

В первом послании говорилось, что Марцинкевич не хочет "доставлять неприятности администрации СИЗО", а также просит передать гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник.

Тело 36-летнего Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО №3 в Челябинской области. Предварительная причина смерти – суицид.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что перед смертью Марцинкевич признался в убийствах.

Адвокат Тесака сообщал, что 9 сентября Марцинкевич пожаловался, что его пытали три месяца, выбивали признания в преступлениях, которых он не совершал, и заставили подписать какие-то документы.

Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы по делу о нападениях на людей, которых считал наркоторговцами. Учитывая смягчение приговора в 2019 году, он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение в 2021 году.