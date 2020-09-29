Защита семьи Тесака направила в СК заявление о его убийстве

29 сентября, 20:43
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Защита семьи националиста Максима Марцинкевича (Тесака) направила в Следственный комитет (СК) заявление о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Алексея Михальчика.
"Заявление о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ ("Убийство") было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения", – рассказал собеседник агентства.
16 сентября Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что перед смертью погибший Марцинкевич признался в убийствах, совершенных в период с 2003 по 2007 год. Мужчина якобы активно сотрудничал со следствием.
Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на людей, которых считал наркоторговцами. Он отбывал наказание в Республике Коми и, учитывая смягчение приговора в 2019 году, мог в 2021-м рассчитывать на условно-досрочное освобождение.
В СК подтвердили подлинность предсмертных записок Тесака
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