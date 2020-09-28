Националиста Марцинкевича похоронят на Кунцевском кладбище 3 октября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, похоронят 3 октября на Кунцевском кладбище. Об этом сообщает Агентство "Москва".

16 сентября Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.

Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик сообщил, что в справке о смерти националиста написано, что Тесак скончался из-за асфиксии по причине повешения, удушения и удавления с неопределенными намерениями.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что перед смертью погибший Марцинкевич признался в убийствах, совершенных в период с 2003 по 2007 год. Мужчина якобы активно сотрудничал со следствием.

Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на людей, которых считал наркоторговцами. Он отбывал наказание в Республике Коми и, учитывая смягчение приговора в 2019 году, мог в 2021-м рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

