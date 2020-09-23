Адвокат рассказал, что указано в справке о смерти Марцинкевича

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Адвокат Алексей Михальчик сообщил, что, согласно справке о смерти, Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, скончался из-за асфиксии по причине повешения, удушения и удавления с неопределенными намерениями, пишет РИА Новости.

"Данная справка позволяет совершить захоронение тела. Полагаю, она основана на проведенной посмертной экспертизе, но с результатами нас не ознакомили", – отметил собеседник агентства.

Также Михальчик обратил внимание на время смерти, указанное в справке.

"Ранее следователь нам сообщил, что смерть наступила в период с 6:45 до 8 утра. Но в справке обозначено время смерти 12 ночи. Мы будем разбираться с этим существенным расхождением", – добавил адвокат.

Ранее Алексей Михальчик сообщил, что экспертиза травм Тесака по фото, которую просила провести защита, исключает версию о самоубийстве националиста. Судмедэксперт Елена Кучина считает, что те травмы, которые определяются по фото, невозможно нанести себе самостоятельно.

16 сентября Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром, причем находился он там один. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.

Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на людей, которых считал наркоторговцами. Он отбывал наказание в Республике Коми и, учитывая смягчение приговора в 2019 году, мог в 2021-м рассчитывать на условно-досрочное освобождение.