Адвокат рассказал о результатах экспертизы по фото после смерти Тесака

12:20
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Экспертиза травм Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, по фото, которую просила провести защита, исключает версию о самоубийстве националиста. Об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик.
"Тело нам еще не выдали, но мы попросили судмедэксперта Елену Кучину определить характер травм Максима по фотографии. Она отметила, что те травмы, которые определяются по фото, невозможно нанести себе самостоятельно. После выдачи тела работа продолжится, но уже сейчас можно говорить о том, что версия о суициде является несостоятельной", – сообщил он.
16 сентября Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром, причем находился он там один. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что перед смертью погибший националист Максим Марцинкевич действительно признался в убийствах. Мужчина якобы активно сотрудничал со следствием.
Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на людей, которых считал наркоторговцами. Он отбывал наказание в Республике Коми и, учитывая смягчение приговора в 2019 году, мог в 2021-м рассчитывать на условно-досрочное освобождение.
В СК подтвердили подлинность предсмертных записок Тесака
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