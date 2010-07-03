Приговор националисту Марцинкевичу оставили в силе

Мосгорсуд оставил в силе приговор лидеру националистического движения "Реструкт" Максиму Марцинкевичу, известному по прозвищу Тесак.
Тесак осужден на 10 лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Приговор был изменен в части наказания двум другим фигурантам дела, сообщает Агентство "Москва".
"Приговор в отношении Марцинкевича оставлен без изменения. Александру Шанкину снижено было наказание до 8 лет в колонии общего режима, Елизавету Симонову освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Она освобождена из-под стражи в зале суда. Остальным осужденным приговор оставлен без изменений", – сказали в суде.
В декабре 2018 года Марцинкевич был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.
Сообщники националиста получили серьезные сроки. Евдоким Князев получил 8 лет колонии общего режима, Симонова – 2 года и 11 месяцев колонии общего режима, Михаил Шаланкевич получил 6 лет колонии общего режима (его освободили из-под стражи, он отбыл наказание). Суд приговорил Шанкина к 9 годам колонии общего режима и Дмитрия Шельдяшова к 9,5 годам колонии строгого режима.
Движение "Реструкт" занималось "отловом" через соцсети предполагаемых педофилов, наркоманов и наркоторговцев, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Устраивались встречи "подозреваемых" с подставными лицами из числа участников организации. Активисты проводили с отловленными воспитательные беседы, записывали их на видео и выкладывали в Сеть. Правоохранительные органы заинтересовались этими видео и стали задерживать участников "Реструкта".
После этого лидеры движения объявили о его ликвидации, хотя некоторые ячейки продолжили работу под старым названием либо переименовались. Ряд активистов были приговорены к тюремным срокам.
Марцинкевича трижды судили за экстремизм. Это происходило в 2007, 2009 и 2014 годах. По первым двум приговорам ему было назначено 3,5 года тюрьмы, по третьему – 2 года 10 месяцев.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.