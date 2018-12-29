Тесака приговорили к 10 годам колонии строгого режима

Бабушкинский суд Москвы приговорил лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича к 10 годам в колонии строгого режима по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей, сообщает Агентство "Москва".

Приговор вынесли за убийство Заира Алышева, которого в 2014 году реструктовцы избили до смерти за торговлю спайсами.

Суд постановил, что обвиняемые должны выплатить родне убитого больше 600 тысяч рублей. Самому Марцинкевичу дали 9 лет колонии, а с учетом старого приговора 10 лет.

Неформальное движение "Реструкт" занималось поиском потенциальных педофилов, наркоманов и наркоторговцев, а также лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Через соцсети с ними устраивали встречи, на которых проводили "воспитательные беседы".

По версии следствия, в 2012–2014 годах участники неформального движения, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами. Марцинкевич и его сообщники, считает следствие, причастны к нападениям на восьмерых граждан, один из которых от полученных телесных повреждений скончался.

Нескольких активистов "Реструкта" уже приговорили к различным тюремным срокам. Одного из участников движения Филиппа Разинского (Деница) признали невиновным в совершении грабежа с угрозой применения насилия. Националист уехал из России в Израиль, где, по данным СМИ, проживает до сих пор.