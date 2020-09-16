Смерть Марцинкевича не носит криминальный характер – СК

20:16
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
У следствия нет оснований полагать, что смерть Максима Марцинкевича в СИЗО-3 Челябинска носит криминальный характер, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Челябинской области.
В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится процессуальная проверка, опрашиваются свидетели. Также назначены необходимые исследования.
"При наличии оснований будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения, где содержался заключенный", – говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что в камере были обнаружены предсмертные записки.
Ранее адвокат Алексей Михальчик сообщил, что отец Марцинкевича попросил председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль.
16 сентября в ГУ ФСИН по Челябинской области сообщили, что Марцинкевич покончил с собой. Прокуратура проводит проверку.
В Следственном комитете продемонстрировали предсмертную записку Тесака. Эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль отметила, что записку Марцинкевич написал самостоятельно.
Во ФСИН прокомментировали самоубийство националиста Тесака в СИЗО
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: