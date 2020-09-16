Смерть Марцинкевича не носит криминальный характер – СК

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

У следствия нет оснований полагать, что смерть Максима Марцинкевича в СИЗО-3 Челябинска носит криминальный характер, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится процессуальная проверка, опрашиваются свидетели. Также назначены необходимые исследования.

"При наличии оснований будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения, где содержался заключенный", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в камере были обнаружены предсмертные записки.

Ранее адвокат Алексей Михальчик сообщил, что отец Марцинкевича попросил председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль.

16 сентября в ГУ ФСИН по Челябинской области сообщили, что Марцинкевич покончил с собой. Прокуратура проводит проверку.

В Следственном комитете продемонстрировали предсмертную записку Тесака. Эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль отметила, что записку Марцинкевич написал самостоятельно.