Отец Марцинкевича попросил СК возбудить дело по факту убийства сына

17:05
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Отец националиста Максима Марцинкевича, найденного мертвым в исправительном учреждении Челябинска, попросил председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
По его словам, в заявлении указано, что Максим не высказывал суицидальных намерений, а 9 сентября жаловался на пытки, которыми его пытались склонить к признанию в совершении преступления, которого он не совершал.
В среду в ГУ ФСИН по Челябинской области сообщили, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. Прокуратура проводит проверку.
В Следственном комитете продемонстрировали предсмертную записку Тесака. Эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль отметила, что записку Марцинкевич написал самостоятельно.
В декабре 2018 года суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых около 670 тысяч рублей.
Марцинкевич отбывал наказание в Республике Коми. В октябре 2019 года суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет.
Во ФСИН прокомментировали самоубийство националиста Тесака в СИЗО
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