Во ФСИН подтвердили самоубийство Тесака в СИЗО

12:59
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В ГУ ФСИН по Челябинской области подтвердили информацию о самоубийстве националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина, отбывающий 10-летний срок, покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром, где он был один.
"Предварительная причина смерти – суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медработники, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали", – сказала начальник пресс-службы ГУ ФСИН России по региону Ольга Емельянова.
Кроме того, в пресс-службе ГУ ФСИН добавили, что по итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
Максим Марцинкевич был лидером националистического движения "Реструкт". Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима в конце декабря 2018 года. Марцинкевича обвинили в нападениях на людей, которых он считал наркоторговцами. При этом другие фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей.
Решение суда вступило в силу в конце мая 2019 года. По данным следователей, Тесак и его сторонники пользовались электрошокерами, газовыми баллончиками и металлическими дубинками. Они нападали на людей в Москве, а также отбирали вещи. Помимо того, Марцинкевич с сообщниками обливали людей краской, другими веществами.
Активисты движения занималось "отловом" через социальные сети предполагаемых педофилов, наркоманов и наркоторговцев, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Позднее с отловленными воспитательные беседы, записывали их на видео и выкладывали в Сеть.
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