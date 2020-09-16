Националист Тесак покончил с собой в СИЗО – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в челябинском СИЗО, сообщает ТАСС.

Его тело обнаружили в камере рано утром. Там он находился один.

По данным РИА Новости, адвокат Тесака пока не подтверждает сообщения о его самоубийстве. Он утверждает, что эта версия нуждается в проверке.

В декабре 2018 года Марцинкевич был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Он отбывал наказание в Республике Коми. В октябре 2019 года суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет.

По словам его адвоката, с учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, его подзащитный должен был получить право на условно-досрочное освобождение.

Движение "Реструкт", лидером которого был Тесак, занималось "отловом" через соцсети предполагаемых педофилов, наркоманов и наркоторговцев, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого устраивались встречи "подозреваемых" с подставными лицами из числа участников организации.

Активисты проводили с отловленными воспитательные беседы, записывали их на видео и выкладывали в Сеть. Правоохранительные органы заинтересовались этими видео и стали задерживать участников "Реструкта".

После этого лидеры движения объявили о его ликвидации, хотя некоторые ячейки продолжили работу под старым названием либо переименованным. Ряд активистов был приговорен к тюремным срокам.

Марцинкевича трижды судили за экстремизм. Это происходило в 2007, 2009 и 2014 годах. По первым двум приговорам ему было назначено 3,5 года тюрьмы, по третьему – 2 года 10 месяцев.