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Москва 24

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Происшествия

16:19

Графолог прокомментировала предсмертную записку Тесака

происшествия

Эксперт-графолог изучила предсмертную записку националиста Тесака

Эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль рассказала, что националист Максим Марцинкевич самостоятельно написал предсмертную записку. Об этом она сообщила в эфире телеканала Москва 24.

"С большой долей вероятности записка написана им самим, потому что очень схож вот этот психомоторный рисунок стереотипа письма во всех образцах почерка. Состояние, в котором написана записка, конечно, крайне нервозное, тревожное", – заявила эксперт.

По словам Дрыгваль, для установления причин и обстоятельств произошедшей трагедии необходимо проводить более глубокое графологическое исследование.

Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Смерть мужчины подтвердили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Фото: vk.com/fsintoday

Сообщалось, что Марцинкевич оставил предсмертную записку. Следственное управление СК по Челябинской области уже инициировало проверку по факту смерти заключенного.

Как заявил адвокат погибшего, Марцинкевич незадолго до смерти находился в тяжелом моральном и физическом состоянии. Мужчина якобы жаловался на пытки и подавленное настроение.

Тесак отбывал приговор по делу о нападении на людей, которых он считал наркоторговцами. Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима. В октябре 2019 года суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет.

Марцинкевича трижды судили за экстремизм. Это происходило в 2007, 2009 и 2014 годах. По первым двум приговорам ему было назначено 3,5 года тюрьмы, по третьему – 2 года 10 месяцев.

Адвокат рассказал об особенностях дела Тесака

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