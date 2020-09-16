Графолог прокомментировала предсмертную записку Тесака

Эксперт-графолог изучила предсмертную записку националиста Тесака

Эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль рассказала, что националист Максим Марцинкевич самостоятельно написал предсмертную записку. Об этом она сообщила в эфире телеканала Москва 24.

"С большой долей вероятности записка написана им самим, потому что очень схож вот этот психомоторный рисунок стереотипа письма во всех образцах почерка. Состояние, в котором написана записка, конечно, крайне нервозное, тревожное", – заявила эксперт.

По словам Дрыгваль, для установления причин и обстоятельств произошедшей трагедии необходимо проводить более глубокое графологическое исследование.

Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Смерть мужчины подтвердили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).



Сообщалось, что Марцинкевич оставил предсмертную записку. Следственное управление СК по Челябинской области уже инициировало проверку по факту смерти заключенного.

Как заявил адвокат погибшего, Марцинкевич незадолго до смерти находился в тяжелом моральном и физическом состоянии. Мужчина якобы жаловался на пытки и подавленное настроение.

Тесак отбывал приговор по делу о нападении на людей, которых он считал наркоторговцами. Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима. В октябре 2019 года суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет.

Марцинкевича трижды судили за экстремизм. Это происходило в 2007, 2009 и 2014 годах. По первым двум приговорам ему было назначено 3,5 года тюрьмы, по третьему – 2 года 10 месяцев.

