Марцинкевич был в тяжелом моральном и физическом состоянии – адвокат

14:55
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Адвокат националиста Максима Марцинкевича Алексей Михальчик рассказал о его состоянии незадолго до смерти.
По словам защитника, 9 сентября он был у Марцинкевича, который пожаловался, что его там пытали три месяца, выбивали признания в преступлениях, которых он не совершал, и заставили подписать какие-то документы.
"Он был в очень тяжелом моральном и физическом состоянии в связи с этой ситуацией. Его могло это событие подтолкнуть. Состояние было крайне подавленное. Все возможно, может быть, это действия со стороны каких-то других лиц, ничего не могу исключить", – рассказал Михальчик Москве 24.
Он подчеркнул, что до сих представляет интересы Марцинкевича, но по тому делу, по которому его судили после экстрадиции в СИЗО.
"Я до сих пор продолжаю общаться с его родственниками, отцу пока не сообщили такую информацию", – добавил он.
16 сентября Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, отбывающий 10-летний срок, покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром, где он был один. Смерть Тесака в СИЗО уже подтверждена ФСИН.
"Предварительная причина смерти – суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медработники, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали", – сказала начальник пресс-службы ГУ ФСИН России по региону Ольга Емельянова.
Известно также, что Марцинкевич оставил предсмертную записку. Следственное управление СК по Челябинской области проводит проверку по факту его смерти. Сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.
Максим Марцинкевич был лидером националистического движения "Реструкт". Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима в конце декабря 2018 года. Марцинкевича обвинили в нападениях на людей, которых он считал наркоторговцами. При этом другие фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет.
Он отбывал наказание в Республике Коми. В октябре 2019 года суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет.
По словам его адвоката, с учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, его подзащитный должен был получить право на условно-досрочное освобождение.
Марцинкевича трижды судили за экстремизм. Это происходило в 2007, 2009 и 2014 годах. По первым двум приговорам ему было назначено 3,5 года тюрьмы, по третьему – 2 года 10 месяцев.
Адвокат прокомментировал дело националиста Тесака
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