Покончивший с собой националист Тесак оставил предсмертную записку

13:27
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Следственное управление СК по Челябинской области проводит проверку по факту смерти националиста Максима Марцинкевича в СИЗО, заключенный оставил предсмертную записку, говорится на сайте ведомства.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку", – заявили в пресс-службе.
Как уточнили следователи, сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.
Марцинкевич ранее был лидером националистического движения "Реструкт". Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима в конце декабря 2018 года. Тесака обвинили в нападениях на людей, которых он считал наркоторговцами. Другие фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет.
Решение суда вступило в силу в конце мая 2019 года. Тесак и его сторонники пользовались электрошокерами, газовыми баллончиками и металлическими дубинками, сообщали правоохранительные органы. В "Реструкте" занимались "отловом" через Сеть предполагаемых педофилов, наркоманов и наркоторговцев, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.
Марцинкевича трижды судили за экстремизм. Это происходило в 2007, 2009 и 2014 годах. По первым двум приговорам ему было назначено 3,5 года тюрьмы, по третьему – 2 года 10 месяцев.
Известно, что смерть Тесака в СИЗО подтверждена ФСИН. Мужчина, отбывающий 10-летний срок, покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска.
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