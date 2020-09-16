Покончивший с собой националист Тесак оставил предсмертную записку

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Следственное управление СК по Челябинской области проводит проверку по факту смерти националиста Максима Марцинкевича в СИЗО, заключенный оставил предсмертную записку, говорится на сайте ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку", – заявили в пресс-службе.

Как уточнили следователи, сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.

Марцинкевич ранее был лидером националистического движения "Реструкт". Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима в конце декабря 2018 года. Тесака обвинили в нападениях на людей, которых он считал наркоторговцами. Другие фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет.

Решение суда вступило в силу в конце мая 2019 года. Тесак и его сторонники пользовались электрошокерами, газовыми баллончиками и металлическими дубинками, сообщали правоохранительные органы. В "Реструкте" занимались "отловом" через Сеть предполагаемых педофилов, наркоманов и наркоторговцев, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Марцинкевича трижды судили за экстремизм. Это происходило в 2007, 2009 и 2014 годах. По первым двум приговорам ему было назначено 3,5 года тюрьмы, по третьему – 2 года 10 месяцев.

Известно, что смерть Тесака в СИЗО подтверждена ФСИН. Мужчина, отбывающий 10-летний срок, покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска.