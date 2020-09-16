Стас Барецкий заявил, что смерть Тесака не могла быть самоубийством

13:38
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Музыкант, приятель Максима Марцинкевича, более известного по прозвищу Тесак, Станислав Барецкий в беседе с Москвой 24 заявил, что не верит в самоубийство националиста.
Ранее сообщалось, что националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в челябинском СИЗО. Его тело обнаружили в камере рано утром. Эту информацию подтвердили в ГУ ФСИН по Челябинской области.
"16.09.2020 утром в одной из камер СИЗО обнаружен осужденный 84 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина смерти – суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медработники, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали", – сообщила начальник пресс-службы ГУ ФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова.
Она уточнила, что в камере СИЗО осужденный находился один. По факту смерти проводится проверка.
В связи с произошедшим СК РФ по Челябинской области начал расследование. По предварительным данным, Марцинкевич оставил предсмертную записку, сообщили в пресс-службе ведомства.
В декабре 2018 года Марцинкевич был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.
Он отбывал наказание в Республике Коми. В октябре 2019 года суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет.
По словам его адвоката, с учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, его подзащитный должен был получить право на условно-досрочное освобождение.
Движение "Реструкт", лидером которого был Тесак, занималось отловом через соцсети предполагаемых педофилов, наркоманов и наркоторговцев, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого устраивались встречи "подозреваемых" с подставными лицами из числа участников организации.
Активисты проводили с отловленными воспитательные беседы, записывали их на видео и выкладывали в Сеть. Правоохранительные органы заинтересовались этими видео и стали задерживать участников "Реструкта".
После этого лидеры движения объявили о его ликвидации, хотя некоторые ячейки продолжили работу под старым названием либо переименованным. Ряд активистов был приговорен к тюремным срокам.
Марцинкевича трижды судили за экстремизм. Это происходило в 2007, 2009 и 2014 годах. По первым двум приговорам ему было назначено 3,5 года тюрьмы, по третьему – 2 года 10 месяцев.
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