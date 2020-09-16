Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:38

Главная / Новости /

Стас Барецкий заявил, что смерть Тесака не могла быть самоубийством

"Его было тяжело сломать": Барецкий не поверил в самоубийство Тесака
происшествия эксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Музыкант, приятель Максима Марцинкевича, более известного по прозвищу Тесак, Станислав Барецкий в беседе с Москвой 24 заявил, что не верит в самоубийство националиста.

Это не самоубийство, это надо было знать Марцинкевича. Он знал, на что он шел. Он не склонен был абсолютно, он любил жизнь. Тяжело его сломать было. Что касается самоубийства, это не самоубийство. Философствовать на тему хороший он или плохой – это уж не мне решать.
Станислав Барецкий
приятель Максима Марцинкевича

Ранее сообщалось, что националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в челябинском СИЗО. Его тело обнаружили в камере рано утром. Эту информацию подтвердили в ГУ ФСИН по Челябинской области.

"16.09.2020 утром в одной из камер СИЗО обнаружен осужденный 84 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина смерти – суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медработники, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали", – сообщила начальник пресс-службы ГУ ФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова.

Она уточнила, что в камере СИЗО осужденный находился один. По факту смерти проводится проверка.

В связи с произошедшим СК РФ по Челябинской области начал расследование. По предварительным данным, Марцинкевич оставил предсмертную записку, сообщили в пресс-службе ведомства.

В декабре 2018 года Марцинкевич был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Он отбывал наказание в Республике Коми. В октябре 2019 года суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет.

По словам его адвоката, с учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, его подзащитный должен был получить право на условно-досрочное освобождение.

Движение "Реструкт", лидером которого был Тесак, занималось отловом через соцсети предполагаемых педофилов, наркоманов и наркоторговцев, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого устраивались встречи "подозреваемых" с подставными лицами из числа участников организации.

Активисты проводили с отловленными воспитательные беседы, записывали их на видео и выкладывали в Сеть. Правоохранительные органы заинтересовались этими видео и стали задерживать участников "Реструкта".

После этого лидеры движения объявили о его ликвидации, хотя некоторые ячейки продолжили работу под старым названием либо переименованным. Ряд активистов был приговорен к тюремным срокам.

Марцинкевича трижды судили за экстремизм. Это происходило в 2007, 2009 и 2014 годах. По первым двум приговорам ему было назначено 3,5 года тюрьмы, по третьему – 2 года 10 месяцев.

Читайте также

Соболева Илона

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать