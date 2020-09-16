Стас Барецкий заявил, что смерть Тесака не могла быть самоубийством

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Музыкант, приятель Максима Марцинкевича, более известного по прозвищу Тесак, Станислав Барецкий в беседе с Москвой 24 заявил, что не верит в самоубийство националиста.





Станислав Барецкий приятель Максима Марцинкевича Это не самоубийство, это надо было знать Марцинкевича. Он знал, на что он шел. Он не склонен был абсолютно, он любил жизнь. Тяжело его сломать было. Что касается самоубийства, это не самоубийство. Философствовать на тему хороший он или плохой – это уж не мне решать.

Ранее сообщалось, что националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в челябинском СИЗО. Его тело обнаружили в камере рано утром. Эту информацию подтвердили в ГУ ФСИН по Челябинской области.

"16.09.2020 утром в одной из камер СИЗО обнаружен осужденный 84 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина смерти – суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медработники, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали", – сообщила начальник пресс-службы ГУ ФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова.

Она уточнила, что в камере СИЗО осужденный находился один. По факту смерти проводится проверка.

В связи с произошедшим СК РФ по Челябинской области начал расследование. По предварительным данным, Марцинкевич оставил предсмертную записку, сообщили в пресс-службе ведомства.

В декабре 2018 года Марцинкевич был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Он отбывал наказание в Республике Коми. В октябре 2019 года суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет.

По словам его адвоката, с учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, его подзащитный должен был получить право на условно-досрочное освобождение.

Движение "Реструкт", лидером которого был Тесак, занималось отловом через соцсети предполагаемых педофилов, наркоманов и наркоторговцев, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого устраивались встречи "подозреваемых" с подставными лицами из числа участников организации.

Активисты проводили с отловленными воспитательные беседы, записывали их на видео и выкладывали в Сеть. Правоохранительные органы заинтересовались этими видео и стали задерживать участников "Реструкта".

После этого лидеры движения объявили о его ликвидации, хотя некоторые ячейки продолжили работу под старым названием либо переименованным. Ряд активистов был приговорен к тюремным срокам.

Марцинкевича трижды судили за экстремизм. Это происходило в 2007, 2009 и 2014 годах. По первым двум приговорам ему было назначено 3,5 года тюрьмы, по третьему – 2 года 10 месяцев.