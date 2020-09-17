Нужны конкретные доказательства признания Тесаком вины в убийствах – адвокат

17:23
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца Максима Марцинкевича, прокомментировал заявление СК РФ, в котором утверждалось, что погибший перед смертью якобы сознался в серии убийств, совершенных с 2003 по 2007 год, передает Агентство "Москва".
По словам защитника, следствию надо предоставить конкретные факты и доказательства признания Марцинкевичем вины. Михальчик обратил внимание, что надо ссылаться следователям не только на показания человека, который находится в заключении.
"К сожалению, тактика СК, когда под пытками один человек оговаривает другого, становится распространенной", – отметил адвокат.
Другой адвокат Иван Сидоров добавил, что по вопросам о возможной связи Тесака с другими преступлениями и убийствами стражи порядка обращались к его клиенту как минимум трижды. "Приходили, когда он сидел в 2008–2009 годах, когда он в 2013 году попал в СИЗО повторно. Все время к нему с этим вопросом подходили, и никогда не признавался и не делал явку с повинной", – подчеркнул Сидоров.
16 сентября Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром, причем находился он там один.
Тесак был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на людей, которых считал наркоторговцами. Он отбывал наказание в Республике Коми и, учитывая смягчение приговора в 2019 году, мог в 2021-м рассчитывать на условно-досрочное освобождение.
Адвокат прокомментировал известие о смерти Марцинкевича
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