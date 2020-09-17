СК заявил, что перед смертью Тесак признался в убийствах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что перед смертью погибший националист Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, признался в убийствах. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть", – заявила представитель ведомства.

По словам Петренко, Марцинкевич полностью раскаялся в содеянном и осудил свои поступки, причем не только убийство 2007 года, но и другие совершенные преступления. Погибший также активно сотрудничал со следствием.

Официальный представитель Следственного комитета также подтвердила реальность предсмертных записок Тесака. Их было две, также нашлось прощальное письмо жене.

"Все записки, которые появились в интернете, совершенно реальные. Они были обнаружены в камере рядом с телом, но, как они попали в Сеть, следствию предстоит установить", – заявила Петренко.

16 сентября Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром, причем находился он там один.

Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича. По факту произошедшего начата процессуальная проверка.

Тесак был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на людей, которых считал наркоторговцами. Он отбывал наказание в Республике Коми и, учитывая смягчение приговора в 2019 году, мог в 2021-м рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

