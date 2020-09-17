Стало известно содержание второй предсмертной записки Тесака

Фото: ITAR-TASS/Антон Новодережкин

Обнародовано содержание второй предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича. Об этом сообщает RT.

Известно, что послание было написано на обратной стороне фотографии. При этом на бумаге заметны следы крови.

"А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!" – говорится в записке.

Предполагается, что записка предназначалась возлюбленной Марцинкевича. Фотография послания была сделана на фоне книги "Протекционизм и коммунизм", которую Тесак попросил оставить своей гражданской жене. СМИ считают возможным, что записка была вложена в страницы издания.

Кроме того, на записке стоит дата – 15 сентября 2020 года.

Ранее Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича. По факту произошедшего начата процессуальная проверка.

16 сентября в ГУ ФСИН по Челябинской области сообщили, что Марцинкевич покончил с собой.

В Следственном комитете позднее продемонстрировали предсмертную записку Тесака. Эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль отметила, что записку Марцинкевич написал самостоятельно.