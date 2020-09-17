Судмедэксперты проведут дополнительное обследование тела Тесака

15:26
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Челябинские судмедэксперты решили провести дополнительную экспертизу причин смерти националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, сообщает РИА Новости.
По словам адвоката Алексея Михальчика, представляющего интересы отца Тесака, до этого они планировали уже в ближайшее время выдать его тело.
"Накануне из Челябинска звонили отцу Максима, сказали явиться за телом, обещали выдать его чуть ли не на следующий день. Сегодня ему перезвонил судмедэксперт из Челябинска. Сказал, что назначена посмертная экспертиза тела для установления причины смерти", – заявил он.
Адвокат уточнил, что экспертиза займет пять дней. Он также предположил, что изменение решения связано с общественным резонансом. Также Михальчик сообщил, что обследование назначено не в рамках уголовного дела.
16 сентября Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, отбывающий 10-летний срок, покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром, где он был один. Смерть Тесака в СИЗО подтверждена ФСИН.
Известно также, что Марцинкевич оставил предсмертную записку. Эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль отметила, что записку Марцинкевич написал самостоятельно.
Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича. По факту произошедшего начата процессуальная проверка.
Максим Марцинкевич был лидером националистического движения "Реструкт". Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима в конце декабря 2018 года. Марцинкевича обвинили в нападениях на людей, которых он считал наркоторговцами. При этом другие фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет.
Он отбывал наказание в Республике Коми. В октябре 2019 года суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет.
По словам его адвоката, с учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, его подзащитный должен был получить право на условно-досрочное освобождение.
Марцинкевича трижды судили за экстремизм. Это происходило в 2007, 2009 и 2014 годах. По первым двум приговорам ему было назначено 3,5 года тюрьмы, по третьему – 2 года 10 месяцев.
Адвокат прокомментировал дело националиста Тесака
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