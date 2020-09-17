В СК подтвердили, что Тесак покончил с собой

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В Следственном комитете России заявили, что уверены в самоубийстве националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, передает сайт "Комсомольской правды".

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко напомнила, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и совершил самоубийство. По ее словам, мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный.

"Вы знаете, что ранее он был осужден на 10 лет. По его подсчетам, он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились", – сказала Петренко.

Она пояснила, что, как недавно удалось выяснить следствию, Тесак может быть причастен к серии убийств лиц неславянской внешности, которые он совершил с 2003 по 2007 год.

Накануне адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик рассказал, что 9 сентября он был у Марцинкевича и тот пожаловался, что его пытали три месяца, выбивали признания в преступлениях, которых он не совершал, и заставили подписать какие-то документы.

16 сентября Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, отбывающий 10-летний срок, покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром, где он был один. Смерть Тесака в СИЗО подтверждена ФСИН.

Известно также, что Марцинкевич оставил предсмертную записку. Эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль отметила, что записку Марцинкевич написал самостоятельно.

Отец националиста написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять расследование на личный контроль.

Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича. По факту произошедшего начата процессуальная проверка.

Максим Марцинкевич был лидером националистического движения "Реструкт". Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима в конце декабря 2018 года. Марцинкевича обвинили в нападениях на людей, которых он считал наркоторговцами. При этом другие фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет.

Он отбывал наказание в Республике Коми. В октябре 2019 года суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет.

По словам его адвоката, с учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, его подзащитный должен был получить право на условно-досрочное освобождение.

Марцинкевича трижды судили за экстремизм. Это происходило в 2007, 2009 и 2014 годах. По первым двум приговорам ему было назначено 3,5 года тюрьмы, по третьему – 2 года 10 месяцев.

