28 декабря, 20:44Общество
До 3 см снега может выпасть в Москве в ночь на 29 декабря
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Высота снежного покрова может вырасти до 3 сантиметров в Москве в ночь на 29 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
По данным синоптиков, ночью температура составит от минус 4 до минус 6 градусов. При этом снег сохранится и днем 29 декабря, а столбики термометров в это время покажут от 3 до 5 градусов ниже нуля.
"На дорогах возможно образование гололедицы", – говорится в сообщении.
Ожидается, что днем может выпасть еще до 3 сантиметров снега.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что столбик термометра опустится до минус 15 градусов в ночь на 1 января в Москве. В последние дни декабря температура воздуха в столице составит минус 5–10 градусов.
Кроме того, в городе продолжит фиксироваться снег. В результате высота сугробов вырастет до 16–18 сантиметров.
