До 3 см снега может выпасть в Москве в ночь на 29 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота снежного покрова может вырасти до 3 сантиметров в Москве в ночь на 29 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, ночью температура составит от минус 4 до минус 6 градусов. При этом снег сохранится и днем 29 декабря, а столбики термометров в это время покажут от 3 до 5 градусов ниже нуля.

"На дорогах возможно образование гололедицы", – говорится в сообщении.

Ожидается, что днем может выпасть еще до 3 сантиметров снега.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что столбик термометра опустится до минус 15 градусов в ночь на 1 января в Москве. В последние дни декабря температура воздуха в столице составит минус 5–10 градусов.

Кроме того, в городе продолжит фиксироваться снег. В результате высота сугробов вырастет до 16–18 сантиметров.

