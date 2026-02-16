В Госдуме предложили решать квартирный вопрос по примеру Белоруссии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Для решения демографической проблемы в России, которая связана с квартирным вопросом, правительству необходимо обратиться к опыту Белоруссии, где господдержка ипотеки зависит от количества детей в семье. Инициативу высказал зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко в беседе с "Газетой.ру".

Парламентарий назвал данную практику успешным примером, предложив использовать ее в качестве основы для улучшения текущей ситуации в стране.

Вместе с тем власти могут рассмотреть принцип бесплатной раздачи жилья, который действовал в СССР. По мнению чиновника, действующая в настоящее время мера поддержки на Дальнем Востоке в виде 2-процентной ипотеки не приносит достаточного результата.

"В том числе достаточно серьезная сейчас стрессовая ситуация сложилась на строительной отрасли. Люди не берут (ипотеку. – Прим. ред.), понимаете? <...> У людей просто нет денег", – подчеркнул Корниенко.

Ранее Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность дополнительных мер поддержки семей с детьми. В частности, он призвал рассмотреть выдачу господдержки в размере 450 тысяч рублей для частичного или полного погашения ипотеки семьям при рождении четвертого или последующего ребенка.

Кроме того, президент указал кабмину подготовить предложения по совершенствованию госпрограмм обеспечения жильем семей с детьми и разработать меры по приоритетному улучшению их жилищных условий. Это прежде всего касается семей, воспитывающих детей до 7 лет, а также не имеющих собственного жилья.

