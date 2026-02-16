Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 20:29

Политика

В Госдуме предложили решать квартирный вопрос по примеру Белоруссии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Для решения демографической проблемы в России, которая связана с квартирным вопросом, правительству необходимо обратиться к опыту Белоруссии, где господдержка ипотеки зависит от количества детей в семье. Инициативу высказал зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко в беседе с "Газетой.ру".

Парламентарий назвал данную практику успешным примером, предложив использовать ее в качестве основы для улучшения текущей ситуации в стране.

Вместе с тем власти могут рассмотреть принцип бесплатной раздачи жилья, который действовал в СССР. По мнению чиновника, действующая в настоящее время мера поддержки на Дальнем Востоке в виде 2-процентной ипотеки не приносит достаточного результата.

"В том числе достаточно серьезная сейчас стрессовая ситуация сложилась на строительной отрасли. Люди не берут (ипотеку. – Прим. ред.), понимаете? <...> У людей просто нет денег", – подчеркнул Корниенко.

Ранее Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность дополнительных мер поддержки семей с детьми. В частности, он призвал рассмотреть выдачу господдержки в размере 450 тысяч рублей для частичного или полного погашения ипотеки семьям при рождении четвертого или последующего ребенка.

Кроме того, президент указал кабмину подготовить предложения по совершенствованию госпрограмм обеспечения жильем семей с детьми и разработать меры по приоритетному улучшению их жилищных условий. Это прежде всего касается семей, воспитывающих детей до 7 лет, а также не имеющих собственного жилья.

В Минэкономразвития оценили потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки

Читайте также


политикаобществонедвижимость

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика