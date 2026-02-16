Форма поиска по сайту

16 февраля, 21:43

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после возгорания цистерны с газом в Дагестане

Фото: sledcom.ru

Следователи завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после возгорания цистерны с газом в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике.

Ведомство уточнило, что в случившемся зафиксированы признаки части 2 статьи 217 УК.

Также установлено, что пожар произошел при перекачке сжиженного газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары вследствие возникшей искры статического электричества. В результате оператор получил ожоги, от которых скончался.

Цистерна с сжиженным газом загорелась в поселке Новый Хушет на окраине Махачкалы 16 февраля. На место ЧП оперативно прибыли 63 сотрудника и 19 единиц техники от РСЧС, из которых 26 человек и 7 единиц – от МЧС.

Они ликвидировали пожар и обнаружили тело погибшего мужчины. Прокуратура Дагестана поставила на контроль выявление обстоятельств возгорания.

Ранее газовый баллон взорвался в автомастерской в Краснодаре. В результате пострадали 4 человека. По данным регионального главка МЧС, после ЧП в двухэтажном здании обрушилась крыша на площади 100 квадратных метров.

Газовый баллон взорвался на стройке на Боровском шоссе

происшествияпожаррегионы

